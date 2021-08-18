أقرب اقتران لعام 2021.. تفاصيل ظاهرة فلكية لن تُشاهد قبل 11 عامًا

كتب - يوسف عفيفي:

تشهد سماء مصر والوطن العربي، اليوم الأربعاء، أقرب اقتران لكوكبين "عطارد والمريخ" على قبة السماء عند غسق المساءً، حيث يفصل بينهما أقل من 0.1 درجة بالأفق الغربي ما يسمح للكوكبين بمشاركة نفس مجال رؤية التلسكوب.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة، إنه سيتم أولا رصد كوكب الزهرة اللامع بعد وقت قصير من غروب الشمس، ثم بمرور الوقت سيظهر هذين الكوكبين أسفل كوكب الزهرة، ولكنهما قريبين من الأفق حيث حيث سيكون عطارد إلى يمين الراصد والمريخ بجواره.

وأوضحت الجمعية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أنه بشكل عام سيكون رصد هذا الاقتران الكوكبي أسهل للقاطنين في النصف الجنوبي للكرة الأرضية مقارنة بخطوط العرض الشمالية، حيث سيبقى عطارد والمريخ فوق الأفق لفترة أطول بعد غروب الشمس عند خطوط العرض الجنوبية، ولكن على العكس من ذلك فهما يغربان بعد غروب الشمس بفترة وجيزة عند خطوط العرض الشمالية.

وتابع: أما بالنسبة في خطوط العرض الوسطى الشمالية، قد تكون هناك حاجة لاستخدام المناظير لرؤية عطارد والمريخ، عطارد هو أكثر إشراقًا حيث يلمع بثماني مرات من المريخ، لذلك عند رؤية عطارد بالعين المجردة يتم استخدام المنظار لرؤية المريخ يعانق عطارد في نفس مجال رؤية المنظار.

وأشارت الجمعية، إلى أنه علميا يقال بأن كوكبين في حالة اقتران عندما يكونون شمال وجنوب أحدهما الآخر في المطلع المستقيم، المطلع المستقيم على الكرة السماوية يعادل خط الطول على سطح الأرض.

ويحدث أقرب اقتران كوكبي عندما يفصل بين كوكبين أقل من 0.1 درجة = 6 دقيقة قوسية = 360 ثانية قوسية على قبة السماء، لذلك يعتبر اقتران عطارد والمريخ في 19 أغسطس هو الاقتران الأقرب الوحيد بين كوكبين عام 2021.

وتابعت الجمعية: لقد كانت آخر مرة يحدث أقرب اقتران مرئي بأقل من (0.1 درجة) بين عطارد والمريخ في 16 سبتمبر 2017، وسوف يتكرر مرة أخرى في 23 أغسطس 2032.