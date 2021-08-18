Masrawy logo white

اليوم.. مصر للطيران تسير 74 رحلة دولية تقل 10 آلاف راكب

02:00 ص الأربعاء 18 أغسطس 2021
اليوم.. مصر للطيران تسير 74 رحلة دولية تقل 10 آلاف راكب

أرشيفية

كتب - محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران، اليوم الأربعاء، رحلاتها إلى 74 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 10 آلاف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصادر بشركة مصر للطيران إن الشركة ستسير رحلاتها بمعدل ٥١ رحلة دولية إلى كل من (تورنتو، دبي، بغداد، كازبلانكا، أكرا، تونس، الدوحه، أثينا، لندن، نيويورك، ميلانو، باريس، روما، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، موسكو، أبوظبي، عمَان، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس ابابا، واشنطن)، و١٩ رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم)، و٤ رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 10 آلاف راكب.

كما تسير الشركة اليوم الثلاثاء، ٧١ رحلة جوية بمعدل ٥٥ رحلة دولية إلى كل من (بغداد، دبي، ندجامينا، لاجوس، تونس، دوالا، الدوحه، أثينا، لارناكا، لندن، دوسلدورف، نيويورك، باريس، روما، جنيف، امستردام، إسطنبول، فرانكفورت، موسكو، برلين، أبوظبي، فيينا، ميونيخ، بودابيست، عمَان، أربيل، ميلانو، البحرين، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس ابابا، الخرطوم)، و١٢ رحلة داخلية الى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و٤ رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 9 آلاف راكب.

شركة مصر للطيران رحلات دولية الإجراءات الاحترازية المطارات المصرية

الخبر التالى:

غدًا.. آخر موعد للإعفاء من 90% لغرامات التأخير للوحدات السكنية والإدارية وقطع الأراضي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
112

إصابات اليوم

5

وفيات اليوم

199

متعافون اليوم

285577

إجمالي الإصابات

16630

إجمالي الوفيات

234449

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل-5 وفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا