400 مكتب بريد.. "الإسكان الاجتماعي" يستمر في تلقي طلبات حجز "سكن لكل المصريين"

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كتب- محمد عبدالناصر:

يستمر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في تلقى طلبات الحجز لشقق المرحلة الثانية من "سكن لكل المصريين 2"، حيث تتواجد كراسات الشروط في مكاتب البريد الموجودة في المحافظات المتواجد بها الوحدات سواء كانت شقق الإسكان الاجتماعي أو المتوسط.

وخصص الصندوق ما يقرب من 400 مكتب بريد على مستوى المحافظات والمراكز والمدن الجديدة، لبيع كراسة الشروط، والتي يصل سعرها لـ125 جنيه لمحدودي الدخل و150 جنيه لمتوسطي الدخل.

وقالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري،:"تتواجد شقق محدودي الدخل في مدن ومراكز 19 محافظة" وهم: (الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء، ودمياط).

وأضافت إن الإعلان الأول يتضمن وحدات جاهزة للتسليم الفوري (غرفتين وصالة - و3 غرف وصالة) بمساحات تتراوح بين 75 و90 م2، وتتراوح أسعار الوحدات السكنية بين 164 و310 آلاف جنيه.

وتابعت: "تم طرح إعلان خاص بالمواطنين من متوسطي الدخل فقط، ويتضمن وحدات كاملة التشطيب (3 غرف وصالة) سيتم تسليمها خلال 36 شهرا تتواجد الوحدات بمدن: (بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة "البداري"، وبورفؤاد).

وكانت مكاتب البريد بدأت بيع كراسات الشروط، من يوم الأحد الموافق 8 أغسطس 2021، وحتى يوم السبت الموافق 14 أغسطس 2021، (للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط)، واعتباراً من يوم الأحد الموافق 15 أغسطس 2021 وحتى يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021، لجميع المواطنين.