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هننسى الأرقام القديمة.. وزير التعليم: "الهندسة هتاخد من حاجة وسبعين"

10:00 م الثلاثاء 17 أغسطس 2021
هننسى الأرقام القديمة.. وزير التعليم: "الهندسة هتاخد من حاجة وسبعين"

طارق شوقي

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات ستبدأ من 88.4% لشعبة علمي علوم بدلًا من 98%، و80% في لشعبة علمي رياضة.

وأضاف: "يعني الهندسة هتبدأ من حاجة وسبعين، ده شيء مختلف".

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء: أن تنسيق الأدبي سيبدأ من 65% في المرحلة الأولى.

وقال: "ولسه المرحلة التانية والتالتة، هننسى بقى الأرقام القديمة زي 107% و109%.. اللي جاب 60% ده شاطر جدًا، لازم نتعود على الأرقام الجديدة".

وأوضح شوقي أنه يوجد أكثر من 4 آلاف طالب حصلوا على الدرجات النهائية في اللغة العربية العام الماضي، لكن العام الحالي حصل طالبين فقط على الدرجات النهائية، وهذا لا يعني أن الامتحان كان أصعب، لكن اعتمدنا على نظام جديد في الامتحانات.

وأشار إلى أن امتحانات العام الجاري أجريت بشكل يُضاهي الامتحانات الدولية، مؤكدًا أن الطلبة أبلوا بلاء حسنًا في الامتحانات، حيث تجاوزنا حاجز كبير من الخوف والقلق سيدفعنا للأفضل خلال الأعوام المقبلة.

طارق شوقي تنسيق الجامعات 2021 وزير التربية والتعليم برنامج حضرة المواطن سيد علي الحدث اليوم

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