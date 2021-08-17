Masrawy logo white

"25 / 22".. الأولاد يهزمون البنات في معركة أوائل الثانوية العامة

09:55 م الثلاثاء 17 أغسطس 2021
"25 / 22".. الأولاد يهزمون البنات في معركة أوائل الثانوية العامة

الدكتور طارق شوقي وزير التعليم

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قائمة أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.

وأشار الوزير، إلى أن نسبة النجاح في شعبة علمي علوم بلغت 76% وهي نفس النسبة أيضا لشعبة علمي رياضة، في حين بلغت نسبة نجاح الشعبة الأدبية 70% وبذلك يكون المتوسط لجميع الشعب 74%.

ووصل عدد الأولاد الأوائل 25 طالباً، فيما وصل عدد البنات لـ22 طالبة من ضمن الأوائل.

وجاء عدد الأوائل من البنات والأولاد على النحو التالي:

قائمة أوائل علمى علوم:

شملت قائمة أوائل الثانوية لشعبة علمي علوم نحو 14 طالبا وطالبة بينهم 8 طالبات و6 طلاب، وهي كما يلي:

شملت قائمة أوائل الثانوية شعبة علمي رياضة نحو 16 طالبا وطالبة بينهم طالبتين و14 طالبا.

شملت قائمة أوائل الثانوية لشعبة الأدبي نحو 11 طالبا وطالبة بينهم 9 طالبات وطالبين.

قائمة أوائل الحالات الخاصة مدارس المتفوقين:

شملت القائمة 2 من الطلاب فقط وهما فتحي أشرف فتحي علي بمجموع 665.24 والطالبة شهد حسن عبدالحافظ حسن علي البرماوي 658.78.

قائمة أوائل الحالات الخاصة (طلاب الدمج - المكفوفين) شملت طالبتين وطالبين.

طارق شوقي الثانوية العامة 2021 وزير التربية والتعليم مدارس المتفوقين

الخبر التالى:

هننسى الأرقام القديمة.. وزير التعليم: "الهندسة هتاخد من حاجة وسبعين"

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
107

إصابات اليوم

6

وفيات اليوم

136

متعافون اليوم

285465

إجمالي الإصابات

16625

إجمالي الوفيات

234250

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. مروان حمدي يقود الزمالك لتأمين فارق الصدارة بهدف في دجلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا