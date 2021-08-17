أخفاها في جيوب سحرية.. إحباط تهريب أدوية مع راكب بمطار القاهرة

كتب - محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية، أخفها راكب إيطالي داخل جيوب سحرية في حقائبه، فور وصوله من باريس لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات.

وقالت مصادر بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة مصر للطيران من باريس، اشتبه سالم عابد مأمور الجمارك فى راكب إيطالي من أصل مصري، وبالعرض على حمدى حافظ نائب مدير الجمرك، قرر تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY وتلاحظ وجود كمية من شرائط الأدوية.

وبالعرض على الدكتور حسين هيكل نائب مدير الإدارة، كلف مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب، وتبين وجود 1059 شريط وحقنة، تستخدم فى علاج الإلتهابات وتساقط الشعر مخبأة داخل حقائبه.

وقرر أحمد على مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي.

، تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية ، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .