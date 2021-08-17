وزير التعليم العالي وسفيرة فنلندا يبحثان التعاون في البحث العلمي

القاهرة - أ ش أ:

ناقشت سفيرة فنلندا بالقاهرة، لاورا كانسيكاس-ديبريز، مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، سبل استمرار التعاون بين البلدين في مجال البحث العلمي والتعليم العالي وإمكانية التبادل المعرفي.

جاء ذلك في لقاء الوزير عبد الغفار، مع سفيرة فنلندا، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بمناسبة انتهاء عملها بالقاهرة، حيث أهداها درعاً تقديراً منه لجهودها في الأعوام السابقة.

وذكر بيان لسفارة فنلندا على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن الدكتور خالد عبد الغفار أعرب عن اهتمامه بالاستفادة من الخبرة الجامعية الفنلندية في مصر، وخصوصاً في ظل استثمار وزارته في إصلاحات جامعية تتضمن توفير أعلى جودة من البنية التحتية للشبكات الجامعية.