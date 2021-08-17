القومي للمرأة: بدء بث فيديوهات توعوية حول التربية الإيجابية

كتبت- نور العمروسي:

بدأ المجلس القومي للمرأة، اليوم الثلاثاء، بثًا مباشرًا لأولى الفيديوهات التوعوية حول التربية الإيجابية، وذلك على منصته الرسمية على موقع "فيسبوك"، بالشراكة مع يونيسف - مصر UNICEF Egypt، وشبكة خبراء الأسرة The Family Experts Network.

وتستهدف الفيديوهات التوعوية تقديم معلومات متخصصة حول أساليب التربية الحديثة من أجل تنشئة أجيال جديدة أسوياء نفسيًا وناجحين اجتماعيًا وعلميًا وعمليًا.

يأتي ذلك من خلال خلق حالة من التفاعل المباشر مع مستخدمي موقع "الفيسبوك"، والإجابة على أسئلتهم، واستفساراتهم حول الموضوعات المطروحة.

وفي أولى الفيديوهات تحدثت أمينة دياب المتخصصة في علم نفس الطفل والمراهق، ومدربة التربية الإيجابية، عن أبرز الفوارق بين أساليب التربية التقليدية وأساليب التربية الحديثة، و المزيج المناسب لتربية الأجيال الجديدة، وقد لاقى الفيديو الأول تفاعلًا كبيرًا من رواد موقع "الفيسبوك".

يذكر أن الفيديوهات يشارك في تقديمها مجموعة من الخبيرات في هذا المجال، لمناقشة موضوعات من بينها الاستخدام الرشيد للإنترنت، ونصائح لاسرة سعيدة، ومسؤوليات ربة المنزل، وأساليب إدارة الضغط.