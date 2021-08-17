تنسيقية الأحزاب توقع بروتوكلين للتعاون مع الصناعة وجهاز تنمية المشروعات

القاهرة - أ ش أ:

وقعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الثلاثاء، بروتوكولي تعاون، الأول مع وزارة التجارة والصناعة والثاني مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

واستعرضت جامع - خلال التوقيع ووفقا لبيان التنسيقية اليوم - مراحل إعداد هذه البروتوكولات، مشيرة إلى أنها التقت وفدا من تنسيقية الأحزاب منذ شهرين، واتضح لها خلال اللقاء تبني التنسيقية لنفس الأهداف التي تسعى لها الوزارة لتطوير وتنمية قطاع الصناعة والتجارة، وتقديم الخدمات التسويقية له وإعادة تصحيح مسار الكثير من الأمور على رأسها دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي.

وأشارت إلى أن خطوة توقيع البروتوكولات هي مجرد أمر توثيقي فالتعاون بين الوزارة والتنسيقية قائم بالفعل منذ شهرين، موضحة أن هذا التعاون يستهدف الاستفادة من قدرات شبابها وانتشارهم وأدواتهم في تحقيق الأهداف المشتركة بينهما.

وأوضحت أن من الأهداف المشتركة توفير فرص عمل جديدة للمواطنين والشباب وخاصة المرأة، وإقامة المجتمعات الصناعية وإتاحتها لمن يستحق، وتسويق المنتجات المصرية واستغلالها بشكل محلي لتكون بديلا عن المستورد بشرط أن يكون لها نفس الجودة وفقا للمعايير الدولية.

من جانبه، قال أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن هذه البروتوكولات تستهدف تحقيق نوع من التكامل والتشارك بين التنسيقية والوزارة، لافتا إلى أن التنسيقية لديها 16 نائبا بمجلس الشيوخ و32 بمجلس النواب و6 نواب محافظين بعدد من محافظات مصر، وبالتالي فهي قادرة بإمكانياتها على دعم وتحقيق أهداف الوزارة المشتركة.

وأكد مقلد أن الصناعة والتجارة هما أعمدة بناء الدولة المصرية وأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر قامت عليها دول واقتصادياتها بالكامل، لافتا إلى أن خطة العمل مع الوزارة بدأت بالفعل منذ شهرين وخطوات التعاون ستزداد بصورة أكبر وأسرع في المرحلة المقبلة.