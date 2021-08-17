الجيزة: إزالة 28 حالة تعد وبناء مخالف في 6 أحياء

إنفوجراف وفيديو| العدد الثاني لـ"الزراعة في كل مصر".. تعرف على أنشطة

كتب- يوسف عفيفي:

قالت محافظة الجيزة، إنها وجهت أجهزتها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية عدد من حملات الإزالة تنفيذاً لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمواجهة أعمال البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

وبحسب بيان اليوم، نجح مركز ومدينة أبوالنمرس، في إزالة عدد 2 هنجر تم بنائها بدون ترخيص على مساحة 750 م2 بعرب التل بالمنوات، وإزالة أعمدة للدور الأول بعد الأرضي على مساحة 80 م2 دون ترخيص بعزبة الفوكس بقرية ترسا.

وضبطت لجان المتابعة بمركز ومدينة منشأة القناطر، أعمال بناء مخالف على مساحة 80 م2 عبارة عن سور بمنشية رضوان، حيث تم تنفيذ أعمال الإزالة الفورية للسور، بالإضافة إلى إيقاف وإزالة أعمال إنشاء مقابر دون ترخيص على مساحة 2 قيراط بمنطقة حوض شرق الوبور بقرية العقباوى بالمنصورية.

كما تم إزالة حالتين بناء مخالفة ببرقاش الأولى عبارة عن تعدى على مساحة 60 م2 والثانية تعدى على مساحة 87 م2، و6 حالات بناء مخالف بقرية الجلاتمة عبارة عن تعدي على مساحة 120 م2، وتم مصادرة خلاطة أسمنت، ومواد مستخدمة في البناء وسور بالبلوك الأبيض على مساحة 350 م2 وأخر على مساحة 3 قيراط وبناء مخالف عبارة عن دور أرضي على مساحة 120م2 وبناء أخر على مساحة 100م2 وحوائط حاملة على مساحة 50م2، وإزالة تعدي على مساحة 120م2 بقرية القطا، وتعدي آخر على مساحة 150م2 بقرية المنصورية، وسور على مساحة 30 م2 بوردان، وإزالة كتفين بالطين بقرية نكلا.

وخلال حملة لحي الطالبية، تم إزالة سور وغرفة بالطوب الأبيض دون ترخيص بشارع جمال عبدالعال من محمود القط.

كما تمكن مركز ومدينة البدرشين، من تنفيذ إزالة لسور مقام بالمخالفة على مساحة 5000م2 بقرية الشوبك و3 حالات مخالفة بناء بقرية أبوصير الأولى لسور على مساحة 2000 م2 والثانية لسور بداخله عدد 2 حجرة على مساحة 200 م2 والثالثة بناء عبارة عن سلم وأعمدة خرسانية على مساحة 150 م2.

كما تم إزالة شدة خشبية على مساحة قيراط بقرية زاوية دهشور، إلى جانب إزالة 3 حالات بقرية ميت رهينة عبارة عن جمالون على مساحة 1000م ومحل على أراضي أملاك دولة على مساحة 20م2 ومنزل دور أرضي على مساحة 100م2.

وأزال حي جنوب الجيزة، أعمال تقسيم لأحد المحال التجارية بشارع الحاجة برنسة من شارع المصطفى بالمنيب دون الحصول على تصريح.

كما تمكن حي شمال الجيزة، من ضبط أعمال بناء مخالفة فور ورود بلاغ ببناء حوائط بدون ترخيص بالدور الرابع بمبنى الجمعية الشرعية بشارع المحطة وتم إزالة الحوائط واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.