القوى العاملة: استكمال حوسبة جميع مكاتب السلامة والصحة المهنية بـ 4 محافظات

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، إجراء الوزارة حاليا خطوات كبيرة للنهوض بقطاع السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وقال الوزير، في بيان اليوم، إن الوزارة نفذت مشروع حوسبة الأنظمـة التفتيشية، وتم إعداد دراسة لتقييم الجاهزية الإلكترونية للمديريات وتحديد الاحتياجات الفعلية للأنظمة التي تسهم في رفع كفاءة الأداء، وتفعيل نظام الرقابة والمتابعة المستمرة، وذلك بهدف توحيد الإجراءات وتوفير المال والجهد والوقت.

وأضاف سعفان، أن الدراسة خلصت إلى ضرورة العمل على تطوير نظام محوسب واستمرار في الخطة التي بدأتها الوزارة منذ عام 2016 حتى الآن بمرحلة تجريبية في 12 مكتب في 11محافظة، وشملت الانجازات محافظات بورسعيد، والشرقية، والفيوم، والإسكندرية تم حوسبتها بالكامل بإجمالي 27 مكتباً في 12 محافظة، ويتم حاليا استكمال حوسبة جميع مكاتب السلامة والصحة المهنية بمحافظة القليوبية، والجيزة، والإسماعيلية، وبني سويف، وبدء التجهيز والتدريب ليرتفع عدد المحافظات خلال العام الحالي إلى 20 محافظة، وتم تسليم الأجهزة لجميع مفتش السلامة بمحافظات الجيزة، والإسماعيلية، والقليوبية، وبني سويف.

وأشار الوزير، إلى أنه تم عمل ورشة تدريبية بديوان الوزارة للمفتشين، وحاليا تعقد ورش عمل مصغرة في كل مديرية لرفع كفاءة العمل وتأكيداً على استمراريته بأعلى مستوى من الجودة.

وتم إعداد دراسة لتجهيز البنية التحتية في المديريات، بحيث تم إعداد دراسة فنية مفصلة تتضمن حصرا لجميع احتياجات البنية التحتية والمواصفات الخاصة بالمعدات والأجهزة والشبكات الداخلية في المديريات، واستكمال المرحلة الأولى من مشروع الشبكات الـداخـلـيـة في 10 مديريات ، وتنفيذ مـشـروع دعـم البنية التحتية للبلديات (الأجهزة والطابعات والمعدات واللوازم)، واستكمال المرحلة الثانية من مشروع الشبكات الـداخـلية، وتم تجهيز المديريات لتكون مستعدة لتفعيل النظام من خلال تنصيب البرامج على الخوادم الرئيسية والأجهزة المرتبطة بالشبكة، فضلا عن تعريف الطابعات، وتحديد المستخدمين واعطائهم الصلاحيات وحسب طبيعة عمل كل منهم.

كما تم بناء مركز البيانات الرئيسي في الوزراة، حيث تم تركيب خوادم رئيسية، وزعت على: خادم خاص بإدارة قواعد البيانات ، خادم خاص بإدارة التطبيق ،خادم خاص بعمليات التطوير والاختبار ، وخادم خاص بادرة عملية النسخ الاحتياطي ،وكابينة لتركيب الخوادم ،بالإضافة إلى المعدات الخاصة بعملية التخزين.

أما فيما يخص الربط بين المديريات ومركز البيانات الرئيسي في الوزارة، فقد تم توفير وتركيب (Router) في المديريات ضمن المرحلة الأولى من عملية ربط المديريات مع الوزارة.

أما فيما يخص بناء القدرات التكنولوجية لموظفي المديريات، فقد تم حصر جميع الاحتياجات التدريبية لموظفي المديريات، وبناءً على ذلك تم عقد عدد من الدورات التدريبية لموظفي المديريات واستهدفت عملية التدريب العاملين على تلك الأنظمة بشكل مباشر، كما أن كل فريق تولى مسؤولية حوسبة مديرية معينة وقام بتقديم التدريب في موقع المديرية وساهم في إدخال البيانات لضمان تمكن الموظف من التعامل مع الأنظمة المحوسبة بشكل صحيح.