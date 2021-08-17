محافظ القاهرة يهنىء أوائل الثانوية العامة

القاهرة - أ ش أ:

أجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اتصالا تليفونيا بأوائل الثانوية العامة وأولياء أمورهم حيث هنأهم بالتفوق، كما أثنى على الجهد الذي بذله أولياء الأمور ليصلوا بأبنائهم لهذا المستوى العلمي المتميز.

وأكد المحافظ سعادته بحصول القاهرة على 9 مراكز من المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الطلاب الأوائل مصدر فخر للمحافظة.. متمنيا لهم مزيدا من التفوق والنجاح في حياتهم الجامعية والعملية.

وأشاد محافظ القاهرة بجهود الطلاب وأولياء الأمور وجميع العاملين المشاركين في امتحانات الشهادة الثانوية العامة.

وكانت القاهرة قد حصلت على 9 مراكز بين أوائل الجمهورية في إدارات شبرا وحلوان وشرق مدينة نصر والسيدة زينب والنزهة والزاوية الحمراء والوايلي والمعصرة التعليمية.