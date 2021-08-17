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بالرقم القومي.. ننشر نتيجة تنسيق القبول بالمعاهد الأزهرية لرياض الأطفال

06:19 م الثلاثاء 17 أغسطس 2021
بالرقم القومي.. ننشر نتيجة تنسيق القبول بالمعاهد الأزهرية لرياض الأطفال

قطاع المعاهد الأزهرية


كتب - محمود مصطفى:
أعلن الأزهر الشريف، صباح الثلاثاء، نتيجة تنسيق القبول لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، بالمعاهد للعام الدراسي 2021\2022.

وأتاح الأزهر الشريف، الاستعلام عن نتيجة تنسيق القبول بالمعاهد الأزهرية، عبر الرقم القومي للتلميذ، عن طريق الرابط التالي:
https://azhar.gov.eg/tnsek/Result.aspx

كان الأزهر الشريف، أعلن إعادة فتح باب القبول إلكترونيا، لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى بالمعاهد الابتدائية بأنواعها (العادية – النموذجية - الخاصة).

وتقرر أن يكون الحد الأدنى لقبول مرحلة رياض الأطفال من سن 4 سنوات حتى سن 5 سنوات و11 شهر و29 يوما، وفى الصف الأول الابتدائي تقرر أن يكون الحد الأدنى 6 سنوات حتى سن 9 سنوات، وفي حال وجود أماكن شاغرة بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي يجوز النزول بالسن {6 أشهر} كحد أدنى لسن القبول.

رياض الأطفال المعاهد الأزهرية الأزهر تنسيق رياض الأطفال

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