مصر تبحث زيادة سعة الربط الكهربائي مع الأردن إلى 2000 ميجاوات

كتب- محمد صلاح:

وصل، أمس الإثنين، وفد مصري من الشركة المصرية لنقل الكهرباء إلى العاصمة الأردنية عمان، برئاسة المهندسة صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء وذلك لبحث التعاون بين الطرفين والاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات شبكات نقل الكهرباء ونقل ذلك إلى الأشقاء الأردنيين لمواجهة بعض المشكلات والعقبات التى تعرضت لها الأردن مؤخرًا في الكهرباء وكذلك استعراض رفع وزيادة سعة خط الربط بين الطرفين إلى 2000 ميجاوات، بهدف الربط الكهربائي مع دول العراق وسوريا يتبعها الخليج العربي.

ومن المقرر أن يعقد الوفد المصري، اجتماعات مستمرة ومكثفة مع المسئولين الأردنيين لبحث الخطوات والإجراءات المتبعة فى زيادة قدرات خط الربط الكهربائى مع الأردن لالفين ميجاوات بدلا من٤٥٠ ميجاوات حاليًا بهدف زيادة صادرات الطاقة الكهربائية ، خاصة أن مصر والأردن ترتبطان منذ عام 1999 عبر خط تصل قدراته إلى 400 ميجاوات.

وقالت المهندسة صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، فى تصريحات خاصة لمصراوي، إن الرغبة في زيادة القدرات بين مصر والأردن يهدف إلى تعزيز بين الطرفين وكذلك دعم المفاوضات الجارية بين الأردن ودول الخليج حول الربط الكهربائي وتبادل الطاقة بينهما، ليشمل في مرحلة لاحقة كلاً من سوريا، ولبنان، والعراق، وفلسطين، ما يعزز فرصة مصر في زيادة تصدير الكهرباء للأردن، ليعيد تصديرها إلى تلك البلدان.

ووفقا لرئيس المصرية لنقل الكهرباء، فإنه تم إسناد دراسة زيادة قدرة الربط الكهربائي بين مصر والأردن لاستشارى دولي لإجراء الدراسات اللازمة لزيادة سعة خطوط الربط بين الجانبين والتي من المقرر أن تصل إلى ما يقرب من ألفين ميجاوات قبل مد بغداد بالكهرباء، حيث من المرتقب أن تبلغ تكلفة الربط الكهربائي الثلاثي بين مصر والعراق والأردن حاجز الـ35 مليار جنيه، خاصة أن مد العراق بالكهرباء المصرية، تقرر بعد اتفاق وقع أثناء زيارة رئيس الحكومة العراقية إلى القاهرة في ديسمبر الماضي، والربط سيكون على خط نقل كهرباء بجهد 500 كيلوفولت".

يذكر أن التقى الأسبوع الماضي الرئيس عبدالفتاح السيسي أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون الثلاثي بين كل من مصر والأردن والعراق.