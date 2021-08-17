وزير التعليم العالي: فوز 48 عالما مصريا بجوائز الهيئات والأفراد لعام 2020



كتب- مصراوي:

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، فوز 48 عالما مصريا بجوائز الهيئات والأفراد لعام 2020، والتي بلغ عددها 42 جائزة وقيـمتها حـوالي 955 ألف جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دورته رقم 178 برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الأكاديمية، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ونائب رئيس المجلس، وبحضور جميع أعضاء المجلس واقعيا أو من خلال تطبيق زووم.

وأشار وزير التعليم العالي، خلال الاجتماع، إلى أن تلك الجوائز تقدم من وحدات الإنتاج الوطنية والوزارت والمؤسسات العلمية وغيرهـا ومن قِبل الأفـراد في شكل هبات وتبرعات في مجالات عديدة ليبلغ عدد جوائز الهيئات 15 جائزة وجوائز الأفراد 27 جائزة.

من جانبه، قال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، إن المركز القومي للبحوث كان له النصيب الأكبر حيث حصل على 11 جائزة (3 من جوائز الهيئات و8 من جوائز الأفراد)، وتأتي جامعة المنصورة في المرتبة الثانية بحصولها على 8 جوائز (3 جوائز من الهيئات و5 جوائز من الأفراد)، ويليهم جامعة عين شمس وحصلت على 4 جوائز للأفراد، ثم جامعة القاهرة بجائزة واحدة من الهيئات وجائزتين من الأفراد.

وأضاف، أن جامعات طنطا والزقازيق وأسيوط والجامعة المصرية اليابانية ومعهد بحوث البترول حصل كل منهم على جائزة واحدة من الهيئات وجائزة واحدة من الأفراد، وحصلت كل من جامعات حلوان، الأزهر، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، قناة السويس، أسوان، جامعة جنوب الوادي، النيل، مركز بحوث وتطوير الفلزات، مدينة زويل، وجهات أخرى على جائزة واحدة ما بين جوائز للأفراد وأخرى للهيئات.

وأوضح أنه على الرغم من أن الحد الأدنى لقيمة أي جائزة من الجوائز عشرة آلاف جنيه إلا أن هناك جوائز وصلت قيمتها إلى 75 ألف جنيه وهي جائزة جامعة المنصورة الطبية، وجائزة جامعة حورس ووصلت قيمتها إلى 300 ألف جنيه وهي من جوائز الهـيئات.