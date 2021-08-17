السيسي: "أدعم كل الفئات العمرية من الأبطال الرياضيين لرفع اسم مصر في المحافل الدولية"

إنفوجراف وفيديو| العدد الثاني لـ"الزراعة في كل مصر".. تعرف على أنشطة

كتب - محمود مصطفى:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعمه الكامل لتوفير كل الإمكانات اللازمة لكل الفئات العمرية من أبطال مصر الرياضيين، بما يضمن استمرارهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية، ورفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية.

وقال في منشور له على صفحته الرسمية بـ "فيسبوك": شرفت اليوم بتكريم أبنائي وبناتي أبطال مصر، لما حققوه من إنجاز كبير خلال دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، فهم خير قدوة للشباب في التفوق وقوة العزيمة والإصرار".

وتابع: "أؤكد دائما دعمي الكامل لتوفير كل الإمكانات اللازمة لكل الفئات العمرية من أبطال مصر الرياضيين، بما يضمن استمرارهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية، ورفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية".

وأوضح: "شكرا لكم يا أبطال، واستعدوا لتحقيق إنجاز أكبر في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة".