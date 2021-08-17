بدعم إنجلترا.. مصر تتسلم 300 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا

كتب - أحمد جمعة:

قدمت المملكة المتحدة، 299700 جرعة من لقاح أسترازينيكا إلى مصر في إطار جهودها الرامية إلى ضمان تلقيح الفئات الأكثر احتياجاً على وجه السرعة.

وبحسب بيان لمنظمة الصحة العالمية، تم شحن هذه اللقاحات الممنوحة من المملكة المتحدة عن طريق منظومة كوفاكس، بدعم من يونيسف ومنظمة الصحة العالمية.

ووصلت الشحنة إلى القاهرة أمس.

وتعد هذه الدفعة هي الأولى من المائة مليون جرعة لقاح التي تعهد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، بأن تمنحها المملكة المتحدة لمختلف بلدان العالم في غضون العام المقبل، خلال اجتماع قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الذي انعقد الشهر الماضي في كورنوال، المملكة المتحدة، ومن المقرر إرسال 30 مليون جرعة لقاح بحلول نهاية العام. وسوف يذهب ما لا يقل عن 80 مليون جرعة من الـ 100 مليون جرعة إلى كوفاكس.

وتأتي هذه المنحة إضافًة إلى شحنة أخرى تصل اليوم عبر كوفاكس وتتضمن 1.7 مليون جرعة لقاح تدعمها أيضًا المملكة المتحدة، التي كانت في طليعة الجهود المبذولة في عام 2020 والرامية إلى إطلاق مبادرة الوصول العالمي للقاحات كوفيد-19، كوفاكس، وقدمت ما مجموعه 548 مليون جنيه استرليني لتمويل اللقاحات للبلدان المنخفضة الدخل. وقد قدمت المنظومة ما يزيد عن 152 مليون جرعة لقاح لأكثر من 137 دولة وإقليم، بما في ذلك 83 دولة من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وسوف تساعد هذه الشحنة من اللقاحات، فضلًا عن الدعم الأوسع نطاقًا الذي تقدمه المملكة المتحدة إلى كوفاكس، في تلبية احتياجات مصر من اللقاحات حيث تواصل البلاد معركتها لمكافحة كوفيد-19.