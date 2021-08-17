الأوقاف: توزيع 18 طن لحوم أضاحٍ على الأسر الأولى بالرعاية بـ5 محافظات.. غدًا

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، توزيع 18 طنًّا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، بواقع 4 أطنان لكل من محافظات "المنيا- أسيوط- كفر الشيخ"، و3 أطنان للشرقية- الغربية، للأسبوع الرابع من بدء مرحلة التوزيع.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الثلاثاء، أن إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه (493) طنًّا من اللحوم بمحافظات (القاهرة– الجيزة– القليوبية– المنوفية– الإسكندرية– بني سويف– الفيوم– الشرقية– الغربية– المنيا- البحيرة– الإسماعيلية- أسيوط- سوهاج- قنا- الدقهلية- كفر الشيخ- دمياط- أسوان– شمال سيناء– الأقصر– جنوب سيناء– السويس- بورسعيد- البحر الأحمر- الوادي الجديد- مطروح).

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة، على التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأن الجميع في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد فيه، بل الفضل كله لله (عز وجل) في أن اختصنا بخدمتهم.

وشددت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

وأوضحت أن ذلك يأتي ذلك في ضوء الإسهام المجتمعي لها، ومن خلال مشروع أضاحي الأوقاف.