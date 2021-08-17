رئيس "دينية الشيوخ" ومفتي الجمهورية يتفقان على تضافر الجهود لبناء الوعي الرشيد

إنفوجراف وفيديو| العدد الثاني لـ"الزراعة في كل مصر".. تعرف على أنشطة

كتب - محمود مصطفى:

التقى الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، الدكتور شوقى علام مفتي الجمهورية، بمقر دار الإفتاء المصرية.

وقدم الدكتور يوسف عامر، التهنئة للدكتور شوقي علام، على ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتجديد له في منصب مفتي الجمهورية، لمدة عام.

وقال رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إن ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الدكتور شوقي علام، تؤكد مدى عنايته بالمؤسسات الدينية، وسعيه الدائم إلى دفع مسيرة النجاح ودعمها.

وأشاد عامر بالجهود التي تقوم بها دار الإفتاء منذ تولي الدكتور شوقي علام مهام منصبه، مشيرا إلى أنها تسير بخطى ثابتة، وتبذل جهودا كبيرة في الحفاظ على عقول الشباب من الأفكار المتطرفة، وتفنيد فكر الجماعات الإرهابية، بجانب إصدار الأحكام الشرعية المعاصرة.

وأكد عامر، أنه سيكون هناك تضافر في الجهود بين اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ ودار الإفتاء المصرية، فيما ينفع الوطن والمواطن، وكل ما يعمل على نشر صحيح الدين وبناء الوعي الرشيد، بما يتوافق مع الجمهورية الجديدة.

ولفت رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إلى أن دار الإفتاء عليها دور عظيم في صناعة الحضارة المصرية الجديدة، مؤكدا أن أهم ما يميزها حرصها الدائم على التكوين العلمي والمعرفي والثقافي والتدريب المتنوع لعلمائها وفقًا لمتطلبات الواقع المعيش.