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غدا.. مصر للطيران تسير 74 رحلة دولية تقل 10 آلاف راكب

02:47 م الثلاثاء 17 أغسطس 2021
غدا.. مصر للطيران تسير 74 رحلة دولية تقل 10 آلاف راكب

مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران غدا الأربعاء، رحلاتها إلى 74 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 10 آلاف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة سوف تسير رحلاتها غدا، بمعدل ٥١ رحلة دولية إلى كل من (تورنتو، دبي، بغداد، كازبلانكا، أكرا، تونس، الدوحه، أثينا، لندن، نيويورك، ميلانو، باريس، روما، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، موسكو، أبوظبي، عمَان، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس ابابا، واشنطن)، و١٩ رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم)، و٤ رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 10 آلاف راكب.

كما تسير الشركة اليوم الثلاثاء، ٧١ رحلة جوية بمعدل ٥٥ رحلة دولية إلى كل من (بغداد، دبي، ندجامينا، لاجوس، تونس، دوالا، الدوحه، أثينا، لارناكا، لندن، دوسلدورف، نيويورك، باريس، روما، جنيف، امستردام، إسطنبول، فرانكفورت، موسكو، برلين، أبوظبي، فيينا، ميونيخ، بودابيست، عمَان، أربيل، ميلانو، البحرين، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس ابابا، الخرطوم)، و١٢ رحلة داخلية الى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و٤ رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 9 آلاف راكب.​

مصر للطيران رحلات دولية رحلات جوية

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