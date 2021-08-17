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"الزراعة": إنجاز جديد لـ"بحوث أمراض النباتات".. وافتتاح معمل للتكنولوجيا الحيوية في أمراض القمح

02:21 م الثلاثاء 17 أغسطس 2021
"الزراعة": إنجاز جديد لـ"بحوث أمراض النباتات".. وافتتاح معمل للتكنولوجيا الحيوية في أمراض القمح

افتتاح معمل جديد للتكنولوجيا الحيوية

كتب- مصراوي:

أعلن الدكتور أشرف خليل، مدير معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، افتتاح معمل جديد للتكنولوجيا الحيوية في قسم بحوث أمراض القمح، في إطار التطوير المستمر لمعهد بحوث أمراض النباتات؛ تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأشار مدير المعهد إلى أن المعمل يضم أحدث الأجهزة المتطورة في اكتشاف أمراض القمح بطرق سريعة ودقيقة، لافتًا إلى أنه تم افتتاح المعمل تمهيدًا لاعتماده من الإيجاك والحصول على شهادة الأيزو.

وأوضح خليل أن قسم بحوث أمراض القمح يعتبر من أهم أقسام المعهد؛ حيث يرتبط عمله بأهم المحاصيل الاستراتيجية في مصر، لافتًا إلى أن مجهود هذا القسم له مردود اقتصادي وهو زيادة إنتاجية الفدان من محصول الحبوب.

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الدكتور أشرف خليل معهد بحوث أمراض النباتات معمل للتكنولوجيا الحيوية أمراض القمح

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