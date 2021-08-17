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القوات البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريبًا بحريًّا عابرًا في نطاق الأسطول الجنوبي

02:20 م الثلاثاء 17 أغسطس 2021
القوات البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريبًا بحريًّا عابرًا في نطاق الأسطول الجنوبي

القوات البحرية المصرية والأمريكية

كتب- محمد سامي:

نفذت القوات البحرية المصرية والقوات البحرية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تدريبًا بحريًّا عابرًا مشتركًا بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر، وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية (سجم طابا) والطراد الأمريكي (USS Monterey) بعد انتهاء زيارته الناجحة إلى قاعدة برنيس البحرية .

يأتي ذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة، واستمرارًا للتدريبات المشتركة التي تجريها القوات البحرية مع الدول الصديقة.

وشملت فعاليات التدريب عقد مؤتمر ما قبل الإبحار بقاعدة برنيس البحرية، وذلك بحضور المختصين من كلا الجانبين، أعقبه تنفيذ مجموعة من الأنشطة القتالية ذات الطابع الاحترافي؛ خصوصًا في مجال تعزيز إجراءات الأمن البحري، وبما يهدف إلى تأمين خطوط المواصلات البحرية والتجارة العالمية، ومجابهة التهديدات غير النمطية.

وتشهد العلاقات المصرية- الأمريكية مؤخرًا تطورًا ملحوظًا؛ حيث تعكس التدريبات المشتركة الأخيرة بين الدولتين تقارب الرؤى والأهداف للحفاظ على الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة.

القوات البحرية المصرية القوات البحرية الأمريكية الفرقاطة سجم طابا قاعدة برنيس البحرية

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