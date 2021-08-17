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الملوثات وأثرها.. "المركزي لمتبقيات المبيدات" ينظم ورشة عمل مع "الصناعات الغذائية"

02:18 م الثلاثاء 17 أغسطس 2021
الملوثات وأثرها.. "المركزي لمتبقيات المبيدات" ينظم ورشة عمل مع "الصناعات الغذائية"

المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات

كتب- مصراوي:

نظَّم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية للعاملين في قطاع الصناعات الغذائية من أعضاء الغرفة تحت عنوان: الملوثات وأثرها على جودة وسلامة قطاع الصناعات الغذائية.

وشارك في ورشة العمل التي تم عقدها، بمقر غرفة الصناعات الغذائية، ممثلو أكثر من ٥٠ شركة من العاملين في هذا المجال، فضلًا عن رؤساء الأقسام بالمعمل.

وقالت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل، أن ورشة العمل تأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، بالتوسع في الخدمات التي يقدمها المعمل؛ من أجل ضمان سلامة الأغذية، وجودتها، حفاظًا على صحة المواطنين.

ولفتت عبد اللاه إلى أن ورشة العمل تناقش عددًا من الموضوعات المهمة، والتي يشرف المعمل بتقديمها للعاملين في قطاع الصناعات الغذائية من خدمات تحليلية واستشارات فنية وتدريب، وغير ذلك من الخدمات الأخرى.

وأوضحت مدير المعمل أنه سيتم أيضًا استعراض أهم مصادر التلوث وكيفية الوقاية منها ودور المعمل في تطبيق المواصفات الدولية والمحلية ومتطلبات الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر.

وقال المهندس محمود البسيوني، المدير التنفيذي للغرفة، إن ورشة المعمل هي أولى فعاليات البروتوكول الموقع بين المعمل والغرفة لخدمة العاملين في القطاع، كما أنه سوف يتم تطبيق وتفعيل بنود بروتوكول التعاون خلال الأيام القليلة المقبلة.

المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات ورشة عمل الصناعات الغذائية مركز البحوث الزراعية

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