وزير الزراعة يتفقد أعمال لجان تطعيم العاملين بالوزارة ضد فيروس كورونا

كتب- مصراوي:

تفقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الثلاثاء، أعمال لجان تطعيم العاملين بديوان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وقطاعاتها المختلفة، باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال القصير إن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وإعمالًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأن تتولى كل وزارة الترتيب والتنسيق مع وزارة الصحة، لحصول العاملين بالوزارات على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار زيادة أعداد الحاصلين على اللقاحات، لحماية ووقاية المواطنين من هذا الفيروس.

واطمأن وزير الزراعة على كل الترتيبات، والتجهيزات بالديوان العام للوزارة، لتطعيم العاملين بها، فضلًا عن انتظام العمل، واتباع كل الإجراءات الاحترازية.

وقدم القصير الشكر إلى الأطقم الطبية؛ لدورهم الكبير في تقديم أوجه الدعم لوقاية المواطنين من فيروس كورونا، وجهودهم في تقديم اللقاح للعاملين بالوزارة.