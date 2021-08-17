طارق شوقي عن تراجع تنسيق الجامعات: لحظة تاريخية للتعليم المصري

كتب- محمد نصار:

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الحدود الدنيا للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات للعام الجديد لطلاب الثانوية العامة، بأنها لحظة تاريخية للتعليم المصري.

وقال شوقي، خلال مؤتمر صحفي: أعدنا للشهادة احترامها ورونقها ولا يقلل ذلك من فرص الطلاب للالتحاق بالجامعات في ظل ازدياد الفرص بتسارع شديد.

وأضاف وزير التربية والتعليم: تعالوا نتكلم عن التعلم الجيد وأحلامكم اللي نحققها في أماكن توفرها الدولة كالذكاء الاصطناعي والبرامج الجديدة والكليات الفنية والتكنولوجية المضافة حديثا.

وتابع الوزير: إحنا بس قدرنا نحول الثانوية من الزمن عمله فيها إلى شيء أقرب لما يحدث حولنا.. الدفعة دي مميزة وستفخر بنفسها في أول سنة جامعة.