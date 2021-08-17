السيسي يمنح كيشو ومدربه وسام الرياضة من الطبقة الثالثة

كتب - محمود مصطفى:

منح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اللاعب محمد ابراهيم السيد (كيشو) صاحب الميدالية البرونزية في المصارعة في أولمبياد طوكيو، وسام الرياضة من الطبقة الثالثة، وكذلك مدربه السيد محمد أحمد.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، منح كل من اللاعبة هداية أحمد ملاك واللاعب سيف حسين الحائزين على الميدالية البرونزية في التايكوندو بأولمبياد طوكيو وسام الرياضة من الطبقة الثالثة، وكذلك مدربيهما.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.