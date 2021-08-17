Masrawy logo white

السيسي يمنح كيشو ومدربه وسام الرياضة من الطبقة الثالثة

01:52 م الثلاثاء 17 أغسطس 2021
السيسي يمنح كيشو ومدربه وسام الرياضة من الطبقة الثالثة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب - محمود مصطفى:

منح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اللاعب محمد ابراهيم السيد (كيشو) صاحب الميدالية البرونزية في المصارعة في أولمبياد طوكيو، وسام الرياضة من الطبقة الثالثة، وكذلك مدربه السيد محمد أحمد.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، منح كل من اللاعبة هداية أحمد ملاك واللاعب سيف حسين الحائزين على الميدالية البرونزية في التايكوندو بأولمبياد طوكيو وسام الرياضة من الطبقة الثالثة، وكذلك مدربيهما.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

الرئيس عبدالفتاح السيسي اللاعب محمد ابراهيم السيد كيشو أولمبياد طوكيو

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
107

إصابات اليوم

6

وفيات اليوم

136

متعافون اليوم

285465

إجمالي الإصابات

16625

إجمالي الوفيات

234250

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| نتيجة الثانوية العامة.. اعرف النتيجة برقم الجلوس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا