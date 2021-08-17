نتيجة الثانوية العامة 2021.. ننشر أسماء ومجاميع أوائل الشعب​

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن أوائل الثانوية العامة هذا العام بلغوا 47 طالبا وطالبة.

وأضاف خلال مؤتمر الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، الثلاثاء، أن الأولى في شعبة علمي علوم هي فاطمة محمد من الدقهلية بمجموع 404، والثانية إيمان سعيد 403 من محافظة الإسكندرية، وعلمي رياضة، الأولى عهد مصطفى، الغربية، بمجموع 404، والثاني أحمد السيد 403، والثالث محمود أمين 403، والمجموعة الأدبية.