ننشر قائمة أوائل امتحانات الثانوية العامة

طارق شوقي: لم يحصل أي طالب على نسبة 95 % فما فوق في الشعبة الأدبية

كتب- مصراوي:

ينشر مصراوي، قائمة الطلاب الأوائل في امتحانات الثانوية العامة، بحسب ما أعلن وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي.

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن نسبة النجاح في امتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغت 74%.

وأضاف: نسبة النجاح في شعبة العلوم 76% للشعبتين، و70% للشعبة الأدبية.

وقال في مؤتمر صحفي لإعلان النتيجة، الثلاثاء: هذه دفعة تاريخية للثانوية العامة المصري، نحتفل بتخرج دفعة وانتقالهم لعالم أرحب من المعرفة

وأكمل: التطوير بدأ 2017 وكان هدفه استحداث نظام جديد لفهم نواتج التعلم​.