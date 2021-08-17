إنفوجراف وفيديو| العدد الثاني لـ"الزراعة في كل مصر".. تعرف على أنشطة وجهود المديريات

كتب- مصراوي:

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، اليوم الثلاثاء، العدد الثاني من إصدار: "الزراعة في كل مصر" بالإنفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة خلال الفترة من ١٠ إلى ١٦ أغسطس الجاري.

وقامت مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة، بتفقد المواقع الخاصة بإنشاء المجمعات الزراعية، ضمن المبادرة الرئاسية مشروع حياة كريمة، بمركزَي أطفيح والصف، في إطار توجهات الدولة لتنمية الريف المصري، وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، حملات المرور الحقلي على زراعات الذرة بقرى المحافظة؛ للوقوف على حالة المحصول، كما تم اختتام فعاليات الدورة رقم ٣١ لبرنامج مطبقي المبيدات.

وعقدت مديرية الزراعة اجتماع مديري الإدارات والتعاون الزراعي، ومسؤولي كارت الفلاح؛ لتنشيط توزيع الكروت واعتماد التسجيل من خلال المديرية والإدارة الزراعية والجمعيات الزراعية.

وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية شن حملات للتفتيش على مراكز بيع وتداول المبيدات، بالتنسيق مع إدارة التموين وحماية المستهلك، وقد أسفرت الحملة عن ضبط عدد من المحلات التي تزاول النشاط دون ترخيص من جهة الاختصاص، وكذلك ضبط ٦٥ عبوة من المبيدات غير المسجلة بوزارة الزراعة، وتواصل مديرية الزراعة بالشرقية حملات المرور والمتابعة؛ للوقوف على حالة الزراعات الصيفية، خصوصًا القطن، وتم عقد ندوة إرشادية عن محصول القطن بمركزي ديرب نجم ومركز الزقازيق، وتم تأكيد ضرورة تنفيذ التوصيات الفنية للمحصول.

وقامت مديرية الزراعة أيضًا بمتابعة أعمال تطوير مراكز تجميع الألبان ومعالف الماشية ومزارع الإنتاج الداجني بمركز ديرب نجم.

وتواصل مديرية الزراعة بكفر الشيخ حملات المرور والمتابعة؛ للوقوف على حالة المحاصيل المنزرعة، حيث تم المرور على زراعات القطن بمركز كفر الشيخ وتوعية المزارعين بأهم التوصيات في هذه المرحلة، كما تم أيضًا عقد ندوة حول مكافحة الفساد الإداري.

وشاركت مديرية الزراعة بالدقهلية في أعمال تدريب مجالس إدارات الجمعيات الزراعية بمركز التدريب التعاوني بالمنصورة، واستعراض دور مجالس الإدارات في زيادة الإنتاج وتسويق المحاصيل وتوفير مستلزمات الإنتاج، ورفع دخل المزارعين، كما تم عقد اجتماع مع إدارة مكافحة القوارض لاستعراض خطة صيانة الأرز والقطن ومكافحة القوارض التي تسببت في إتلاف المحاصيل.

وأعلنت مديرية الزراعة بالبحيرة المرور على مصانع الأعلاف بالبحيرة، ضمن اللجنة المشكلة من وزارة الزراعة؛ حيث تم المرور المفاجئ على عدد من مصانع الأعلاف بنطاق مركز حوش عيسى، وقامت اللجنة بزيارة مصنع للأعلاف بناحية الكوم الأخضر، وعدد من المصانع للأعلاف بالمنطقة الصناعية، وتم سحب عينات من الخامات والأعلاف المصنعة؛ للوقوف على مدى مطابقتها للتسجيلات المعتمدة من وزارة الزراعة، وقامت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد بعقد لقاء مع مجموعة من المزارعين بمنطقة سهل الطينة، لمناقشة كيفية استفادة المزارعين من المشروعات التي تمولها الدولة، كما تم استعراض أهم المشروعات المقامة بمنطقة سهل الطينة من الإنتاج الحيواني المتنوع وكذلك خريطة الإنتاج النباتي، كما تم عقد اجتماع مع مسؤولي البنك الزراعي بالمحافظة، لاستعراض خطة العمل المشتركة بين البنك والمديرية والمشروعات التي يمولها البنك والمستندات المطلوبة.

وتطرق الاجتماع إلى دعم مبادرة إحياء مشروع البتلو، كما تم أيضًا عقد اجتماع موسع مع مسؤولي مصنع الدقهلية للسكر؛ لمناقشة الاستعداد لموسم محصول البنجر ووضع آليات التنسيق بين المديرية والمصنع، كما تم أيضًا عقد ندوتَين حقليتَين لمحصول القطن ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بمحصول القطن للموسم الزراعي ٢٠٢١م بالقطاع الزراعي ببورسعيد لدى مزارعي الحقول الإرشادية.

وأعلنت مديرية الزراعة في محافظة دمياط المرور على مشروعات صوب إنتاج الخضار المقامة داخل ديوان المديرية والتابعة لاتحاد المجالس بدمياط، في إطار استغلال الأصول الاستغلال الأمثل، كما تم المرور على عنبر الإنتاج الداجني والذي تم الانتهاء من تطويره ورفع كفاءته، ووحدة تصنيع الألبان بفارسكور، فضلًا عن زراعات القطن بنواحي مركز كفر سعد، كما تم المرور على عدة مواقع بنواحي مركز كفر سعد، والخاصة بمشروع تنمية الريف المصري، ومبادرة حياة كريمة، فضلًا عن المواقع بنواحي العباسية والمحمدية وكفر شحاتة مركز كفر سعد، كما تم أيضًا عقد اجتماع مع مديري الإدارات؛ لمناقشة كل أعمال القطاع الزراعي من أعمال كارت الفلاح.

وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الزراعة، والشركة المصرية للأملاح والمعادن في مجال تحسين الأراضي، وخلال اجتماع مديري الإدارات تم التوجيه بضرورة متابعة منظومة كارت الفلاح، وسرعة الانتهاء من توزيع كل البطاقات المطبوعة على الحائزين، كما تم تنفيذ حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في 6 مراكز على مستوى المحافظة؛ هي: سنرو القبلية، طامية، الفيوم، يوسف الصديق، أطسا، سنورس.

وتواصل مديرية الزراعة بمحافظة بني سويف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتصدي لها في المهد، وذلك خلال حملات مكثفة حيث تم إزالة 27 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية بمركز الواسطي.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة المنيا، اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات والمسؤولين عن مبادرة حياة كريمة، بهدف تسهيل إجراءات التصرف في الأراضي لتفعيل المبادرة الرئاسية التي تهدف إلى تطوير الريف المصري وتحقيق التنمية الزراعية، كما قامت مديرية الزراعة بأسيوط بالمرور على حالة زراعات حقول الذرة الشامية والذرة الرفيعة بنواحي المحافظة، وقامت بمتابعة توزيع الأسمدة طبقًا لمنظومة كارت الفلاح وصرفها للمستحقين، كما تم عقد ندوة إرشادية خاصة بالبرنامج الحقلي لمكافحة القوارض وتناولت الندوة التعرف على أنواع الفئران وأضرارها ووسائل وطرق مكافحتها وأنواع المبيدات المستخدمة في المكافحة.

واستقبلت مديرية الزراعة، في محافظة الوادي الجديد، الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات لمتابعة منظومة توزيع الأسمدة وكارت الفلاح وأيضًا مشروع حياة كريمة والزراعات التعاقدية، حيث تم عقد اجتماع مع المسؤولين في مديرية الزراعة وحثهم على بذل أقصى جهدهم لحل مشكلات المزارعين ومتابعة تنفيذ تكليفات وزير الزراعة.