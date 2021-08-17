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الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل بعض مواد النظام الأساسي لشركة النيل العامة لإنشاء الطرق

01:05 م الثلاثاء 17 أغسطس 2021
الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل بعض مواد النظام الأساسي لشركة النيل العامة لإنشاء الطرق

أرشيفية

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار وزارة النقل "الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري" رقم 63 لسنة 2021.

ونصت المادة الأولى من القرار: الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي لشركة النيل العامة لإنشاء الطرق المنشور بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 197 (تابع) بتاريخ 31/8/2003 وفقا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم 185 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وذلك طبقا للآتي:

وزارة النقل الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري إنشاء الطرق شركات قطاع الأعمال العام

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