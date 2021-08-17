نتيجة الثانوية العامة.. وزير التعليم يكشف لمصراوي حقيقة الأرقام المتداولة عن الأوائل

كتب- أسامة علي:

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تردد عن نسب الأوائل بنتيجة الثانوية العام 2021.

وقال شوقي في تصريحات خاصة لمصراوي، إن كل ما يتداوله على صفحات السوشيال ميديا و المواقع الإخبارية غير صحيح.

وأضاف الوزير، أنه سيتم الإعلان عن جميع التفاصيل والنسب والأوائل خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد بعد ساعة من الآن.

ويعقد بعد قليل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرا صحفيا، لإعلان نتيجة الثانوية العامة .

وأكد الدكتور طارق شوقي، أنه سيتم اعتماد النتيجة وتهنئة الطلاب الأوائل ظهر اليوم الثلاثاء، مؤكدة أنه سيتم إتاحة النتيجة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، بعد انتهاء المؤتمر الصحفي بساعات.

ويمكن لأولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة، معرفة النتيجة من خلال إدخال رقم الجلوس عبر الرابط التالي:اضغط هنا

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