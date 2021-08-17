سنتخذ الإجراءات القانونية.. تحذير مهم من "الصحة" بشأن شهادات لقاح كورونا

كتب- أحمد جمعة:

قالت وزارة الصحة والسكان، إنها الجهة الوحيدة في مصر المسؤولة عن إصدار الشهادات الموثقة للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا والمربوطة بمجمع الإصدارات الذكية والمؤمنة وتحمل رمز الاستجابة السريع "QR Code".

وحذرت الوزارة، عبر حسابها على تويتر، اليوم الثلاثاء، أي جهة أو شخص يصدر مثل هذه الشهادات، مؤكدة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال من يقوم بذلك.