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نتيجة الثانوية العامة.. اعرف النتيجة برقم الجلوس

11:24 ص الثلاثاء 17 أغسطس 2021
نتيجة الثانوية العامة.. اعرف النتيجة برقم الجلوس

طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كتب- أسامة علي:

يعقد بعد قليل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرًا صحفيًا، لإعلان نتيجة الثانوية العامة.

وأكد الدكتور طارق شوقي، أنه سيتم اعتماد النتيجة وتهنئة الطلاب الأوائل ظهر اليوم الثلاثاء، مؤكدًا أنه ستتم إتاحة النتيجة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، بعد انتهاء المؤتمر الصحفي بساعات.

ويمكن لأولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة، معرفة النتيجة من خلال إدخال رقم الجلوس عبر الرابط التالي: اضغط هنا

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