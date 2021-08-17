معهد البحوث الفلكية يستقبل وفدا من الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية بالسودان

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كتب- يوسف عفيفي:

استقبل المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية يوم الأحد 15 أغسطس 2021، وفدا من الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية بدولة السودان برئاسة الدكتور محمد سعيد زين العابدين، رئيس الهيئة.

وعلى هامش الزيارة عقد الجانبان اجتماعات لجنة عليا لمشروع التكامل المصري السوداني في المسوح الجيوفيزيقية ودرء المخاطر الطبيعية، برئاسة رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ومن الجانب السوداني المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية.

وتناولت المباحثات دراسة مكامن الخطر الزلزالي. حيث قال مدير هيئة الأبحاث الجيولوجية السودانية إنّ المباحثات تدرس زيادة التعاون بين البلدين في مجال الجيوفيزياء ودراسة المخاطر الطبيعية والهيدرولوجية.

وفي السياق، كشف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري أنّ المشروعات المستقبلية التي سيتم تنفيذها بين البلدين تشمل الدراسات وتوسيع تركيب المحطات الزلزالية الثابتة والمتنقلة بالإضافة إلى عمل الخرائط التفصيلية.

وعلى هامش الزيارة عقدت اليوم ورشة عمل موسعة بعنوان (ورشة العمل المصرية السودانية: آفاق التعاون في تطبيقات الجيوفيزياء ودراسات المخاطر الطبيعية والهيدروجيولوجية والتنمية المستدامة) بحضور أعضاء الفريقين ورؤساء معهد بحوث البترول المصري ومركز بحوث الفلزات ورئيس جامعة الفيوم ولفيف من قيادات البحث العلمي وأساتذة الجامعات المصرية والسودانية وممثلين لوزارة الدفاع ووزارة الري وبعض الشركات العاملة في مجال التعدين، حيث ناقشت ورشة العمل الفرص المتاحة للتعاون بين مصر والسودان في الموضوعات المشتركة.

وصرح الدكتور جاد القاضي، بأن الاجتماعات تأتي تتويجا لعمل وتعاون طويل عبر السنوات الماضية شمل عددا من الفعاليات التدريبية وورش العمل والزيارات العلمية وتوجت خلال هذا العام بالبدء في تنفيذ مشروعات وأرصاد مشتركة.

وصرح مدير هيئة الأبحاث الجيولوجية السودانية، بأن المباحثات تدرس زيادة التعاون بين البلدين في مجال الجيوفيزياء ودراسة المخاطر الطبيعية والهيدرولوجية.

وأشار إلى أنّ السودان يسعى من خلال مشروع التعاون لتوسيع الدراسات والتخريط في بعض مناطق السودان وصولاً لعمل الكود الزلزالي السوداني إلى جانب إنشاء خريطة زلزالية ودراسة القشرة الأرضية ورفع القدرات للكوادر الجيوفيزيائية السودانية.

وفي السياق، كشف الدكتور محمد الجابري منسق العلاقات الأفريقية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري أنّ المشروعات المستقبلية التي سيتم تنفيذها بين البلدين تشمل الدراسات وتوسيع تركيب المحطات الزلزالية الثابتة والمتنقلة بالإضافة إلى عمل الخرائط التفصيلية وتطبيقات طاقة الحرارة الأرضية.