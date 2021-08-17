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بسبب تغلب المرتفع الأزوري.. الأرصاد تعلن انخفاض درجات الحرارة اليوم

07:03 ص الثلاثاء 17 أغسطس 2021
بسبب تغلب المرتفع الأزوري.. الأرصاد تعلن انخفاض درجات الحرارة اليوم

الطقس

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس درجة الحرارة العظمي على القاهرة اليوم الثلاثاء.

وتوقع خبراء الأرصاد حدوث انخفاض في درجات الحرارة على كافة الانحاء بسبب تغلب المرتفع الأزوري على المنخفض الهندي وسيطرته علي معظم الأنحاء مما يؤدي إلى شعور أفضل بدرجة الحرارة.

كما توقع خبراء الهيئة أن تُسجل درجة الحرارة العظمي على القاهرة ٣٥ درجة كما تنكسر الحرارة على جنوب الصعيد بسبب نشاط الرياح.

وعن حالة الطقس ليلًا توقع الخبراء أن تكون الأجواء لطيفة على كافة الانحاء مع شعور أفضل بدرجة الحرارة خلال ساعات النهار.

الطقس درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس اليوم

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