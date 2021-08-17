لتسريب النتيجة.. وزير التعليم يقرر حجب نتيجة أبناء نائب دائرة أبوكبير بالشرقية

كتب- محمد نصار:

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حجب نتيجة طالبين هما أبناء نائب عن دائرة أبوكبير بالشرقية لتسريب نتيجة الامتحانات.

وقال شوقي، عبر حسابه على فيسبوك: قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حجب نتيجة الطالبين أبناء النائب عن دائرة أبوكبير بالشرقية لتسريبها ولنشرها على صفحات التواصل الاجتماعي قبل إعلان النتيجة رسميا.

وتابع وزير التربية والتعليم أنه تقرر أيضا تحويل الأمر برمته إلى الشؤون القانونية لفتح تحقيق موسع في الأمر.​