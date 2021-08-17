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لتسريب النتيجة.. وزير التعليم يقرر حجب نتيجة أبناء نائب دائرة أبوكبير بالشرقية

03:43 ص الثلاثاء 17 أغسطس 2021
لتسريب النتيجة.. وزير التعليم يقرر حجب نتيجة أبناء نائب دائرة أبوكبير بالشرقية

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كتب- محمد نصار:

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حجب نتيجة طالبين هما أبناء نائب عن دائرة أبوكبير بالشرقية لتسريب نتيجة الامتحانات.

وقال شوقي، عبر حسابه على فيسبوك: قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حجب نتيجة الطالبين أبناء النائب عن دائرة أبوكبير بالشرقية لتسريبها ولنشرها على صفحات التواصل الاجتماعي قبل إعلان النتيجة رسميا.

وتابع وزير التربية والتعليم أنه تقرر أيضا تحويل الأمر برمته إلى الشؤون القانونية لفتح تحقيق موسع في الأمر.​

طارق شوقي دائرة أبوكبير الشرقية تسريب نتيجة الثانوية العامة الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم

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