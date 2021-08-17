​مصدر بـ"الكهرباء": إجراء 750 ألف معاينة وتركيب 290 ألف عداد كودي

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن عدد الطلبات التي وصلت عبر المنصة الإلكترونية للكهرباء، لتركيب العدادات الكودية وصلت حتى الآن إلى مليون و700 ألف طلب.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"مصراوي"، إلى أن بلغ عدد الوحدات السكنية بـ2 مليون و47 ألف وحدة سكنية، مشيرًا إلى أن بلغ إجمالي المعاينات 750 ألف معاينة حتى الآن.

وأكد المصدر أن عدد العدادات التي تم تركيبها حتى الآن 290 ألف عداد، مؤكدًا أن شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية تواصل إجراء المعاينات والمقايسات للمتقدمين ممن تنطبق عليهم شروط التعاقد وتركيب العداد الكودي.

من ناحية أخرى، نفى المهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ما تردد عن وجود نقص في العدادات مسبوقة الدفع ببعض شركات توزيع الكهرباء.

وأوضح عفيفي في تصريحات لـ"مصراوي"، أن البعض يعتقد أن اعتماد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على المنتج المحلي، ورفض استيراد هذه النوعية من العدادات، تسبب في تأخير تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة والعشوائية، وهو أمر بعيد تمامًا عن الحقيقة، مؤكدًا أن شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية بها رصيد كافي من العدادات مسبقة الدفع تكفي لسداد جميع الطلبات التي وردت لها عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.