انطلاق قافلة الأزهر والأوقاف الدعوية المشتركة إلى مساجد القاهرة

القاهرة- (أ ش أ):

تنطلق يوم الجمعة المقبلة، القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف من ديوان عام الوزارة إلى مساجد محافظة القاهرة.

وقالت وزارة الأوقاف في بيان اليوم الاثنين، إنه من المقرر أن تبدأ القافلة التي ـ تنطلق تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ـ والتي تضم عشرة علماء: 5 من علماء الأزهر الشريف وخمسة من علماء الأوقاف ، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "جبر الخاطر وأثره على الفرد والمجتمع"، في إطار المنهج الوسطي الذي يتبناه كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لمحاربة الفكر المتطرف، وترسيخ القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية التي دعا إليها ديننا الحنيف.

وتهدف القافلة إلى الوصول بالفكر الوسطي الصحيح إلى كل أبناء مصر في مدنها وقراها ورجالها ونسائها وشبابها، ورفع وعي الأئمة والوعاظ وإدراكهم لأهم المشكلات المجتمعية، وتدريبهم على المشاركة في صياغة حلول لتلك المشكلات وتقديمها للمجتمع بشكل يسهل فهمه والتعامل معه.

يأتي ذلك في إطار دور الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف في نشر الفكر الديني الوسطي المستنير، ومجابهة الأفكار المتطرفة، والعمل على دحضها بالمناقشة والحوار بين العلماء والمواطنين على أرض الواقع.