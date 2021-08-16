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المتر بـ175 ألف جنيه.. تفاصيل بيع 5 محال في أول مزاد علني بالمنصورة الجديدة

10:31 م الإثنين 16 أغسطس 2021
المتر بـ175 ألف جنيه.. تفاصيل بيع 5 محال في أول مزاد علني بالمنصورة الجديدة

المهندس محمد رجب

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، بأنه تم بيع 5 محال تجارية وصيدلية ومخبز بمساحات تتراوح بين (19م2:41 م2) بسوق مركز خدمات عمارات مشروع سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة، بأول مزاد علني في المدينة.

وأضاف المهندس محمد رجب، أن جلسة المزاد تمت بحضور ممثلى مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية وشرطة التعمير، وأسفرت عن بيع المتر المربع الواحد للمحال بأسعار تراوحت بين 95 ألف جنيه و175 ألف جنيه، بينما بلغ سعر بيع المتر المربع الواحد للصيدلية 98 ألف جنيه، وسعر بيع المتر المربع للمخبز السياحى 91 ألفا و500 جنيه، مشيراً إلى أن الإقبال على المزاد يعكس مستقبل الاستثمار بالمدينة وجذب المواطنين إليها.

ونوه رئيس الجهاز، إلى أن المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة تحتوى على 8 أسواق تجارية بأماكن متفرقة بالمدينة، هى سوق مركز خدمات عمارات مشروع سكن مصر بالمنطقة 1 بالمرحلة الأولى، سوق مركز خدمات عمارات مشروع سكن مصر بالمنطقة 2 بالمرحلة الأولى، سوق مركز خدمات عمارات مشروع سكن مصر بالمنطقة 3 بالمرحلة الأولى، سوق مركز خدمات عمارات مشروع إسكان جنة بالمنطقة 1 بالمرحلة الأولى، سوق مركز خدمات عمارات مشروع إسكان جنة بالمنطقة 2 بالمرحلة الأولى، سوق مركز خدمات عمارات مشروع إسكان جنة بالمنطقة 3 بالمرحلة الأولى، سوق مركز خدمات عمارات مشروع إسكان جنة بالمنطقة 4 بالمرحلة الأولى، سوق مركز خدمات عمارات مشروع سكن لكل المصريين بالمرحلة الأولى.

محمد رجب مدينة دمياط الجديدة مدينة المنصورة الجديدة مشروع سكن مصر

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