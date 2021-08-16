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رفض الطلب وخصم 10% من المدفوع.. ماذا يحدث حال عدم الالتزام بأقساط التصالح لأكثر من 3 سنوات؟

10:00 م الإثنين 16 أغسطس 2021
رفض الطلب وخصم 10% من المدفوع.. ماذا يحدث حال عدم الالتزام بأقساط التصالح لأكثر من 3 سنوات؟

مخالفات البناء

كتب- محمد نصار:

أتاح قانون البناء الموحد رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020، إمكانية تقسيط قيمة غرامة مخالفات البناء في حال رغبة المواطن للتصالح عليها.

ووفق القانون يمكن تقسيط غرامة التصالح المتبقية بعد دفع مبلغ الجدية عند تقديم طلب التصالح، على 3 سنوات بنظام الأقساط ربع السنوية المتساوية.

وفي حالة امتناع ذوي الشأن عن سداد باقي أقساط مقابل التصالح لمدة تزيد عن 3 سنوات وقيام الجهة الإدارية باتخاذ إجراءات رفض طلب التصالح.

ويمكن لذوي الشأن في هذه الحالة استرداد ما تم سداده من أقساط خلال مدة الـ 3 سنوات حيث إنه وفقا لنص المادة 11 من اللائحة التنفيذية المعدلة بالقرار رقم 800 لسنة 2020 تقوم الجهة الإدارية برد كافة المبالغ المسددة لها كدفعة مقدمة وأقساط مخصوما منها ما يعادل نسبة 10% كمصروفات إدارية تؤول للخزانة العامة للدولة.

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