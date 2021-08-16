Masrawy logo white

مدير حديقة الحيوان يحذر من "قرود حدائق الأهرام": "بتبقى عصبية"

09:59 م الإثنين 16 أغسطس 2021
مدير حديقة الحيوان يحذر من "قرود حدائق الأهرام": "بتبقى عصبية"

صورة متداولة للقرود في حدائق الأهرام

(مصراوي):

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن انتشار عدد من القرود في منطقة حدائق الأهرام واقعة حقيقة وصحيحة، متوقعًا أن تلك القرود مملوكة لأحد المواطنين الذي حاول التخلص منها فحدثت الأزمة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" عبر قناة صدى البلد: "يتم التعامل مع هذه الأزمات بعمل فخ عن طريق وضع مخدر في الموز للقرود"، مشيرًا إلى أن الأطباء بالفعل في منطقة حدائق الأهرام للتعامل مع القرود.

وحول إمكانية تعرض المواطنين لأذى من القرود قال: "بيبقى عصبي فممكن يخربش أو يعض". وطمأن المواطنين قائلًا: "افتحوا الشبابيك، الأزمة ستنتهي اليوم أو غدًا على أقصى تقدير".

اقرأ أيضًا..

- رئيس حديقة الحيوان: مشكلة واحدة تؤخر اصطياد "قرود حدائق الأهرام"

قرود حدائق الأهرام محمد رجائي حدائق الحيوان منطقة حدائق الأهرام

الخبر التالى:

رفض الطلب وخصم 10% من المدفوع.. ماذا يحدث حال عدم الالتزام بأقساط التصالح لأكثر من 3 سنوات؟

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
101

إصابات اليوم

4

وفيات اليوم

233

متعافون اليوم

285358

إجمالي الإصابات

234114

إجمالي الوفيات

234114

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| نتيجة الثانوية العامة| وزير التعليم يكشف حقيقة إعلان الأوائل وتسريب الدرجات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا