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مناسبة للجميع.. ما أنواع الشقق التي تطرحها الإسكان بالتمويل العقاري على 30 سنة؟

09:45 م الإثنين 16 أغسطس 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التجهيز لأضخم طرح لوحدات الإسكان المتنوعة، التي تناسب مختلف شرائح المجتمع.

الوحدات التي سيتم طرحها، جاهزة للتسليم، وسيدخل معظمها ضمن المبادرة الرئاسية للتمويل العقارى، بفائدة 3 %، ولمدة سداد تصل إلى 30 عاما، حيث يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة بتوفير مختلف أنواع الوحدات السكنية، وتلبية رغبات المواطنين في تملك الوحدات الخاصة بهم، والتي تتناسب مع شرائح الدخل المختلفة.

وجاءت أماكن الشقق وأنواع المشروعات على النحو التالي:

سكن مصر:

تتواجد شقق سكن مصر بـ12 مدينة جديدة هم (أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر – العبور – القاهرة الجديدة – العلمين الجديدة – المنصورة الجديدة – المنيا الجديدة – بدر – غرب قنا – دمياط الجديدة – الشروق – ناصر "غرب أسيوط").

دار مصر:

تتواجد شقق دار مصر بـ8 مدن جديدة (15 مايو – السادات – العاشر من رمضان – حدائق أكتوبر – الشروق – القاهرة الجديدة – بدر – برج العرب الجديدة).

جنة:

شملت شقق مشروع جنيه للأسكان الفاخر 8 مدن جديدة هم (6 أكتوبر – الشروق – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – المنيا الجديدة – دمياط الجديدة – ملوى الجديدة).

الإسكان المتميز:

جاءت وحدات الإسكان المتميز بمدن (رشيد الجديدة – العلمين الجديدة – دمياط الجديدة).

مشروعات متنوعة:

كما تطرح هيئة المجتمعات عددا من المشروعات المختلفة مثل وحدات الإسكان ذي الطابع الساحلى، بمدينة المنصورة الجديدة، ووحدات بمشروع أرض مطار إمبابة، بالإضافة إلى وحدات بالحصة العينية لأحد مشروعات الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والقطاع الخاص، فى أكثر من مدينة جديدة.

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