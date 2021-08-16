"طب بيطري الجيزة": حددنا مكان القرود الهاربة في حدائق الأهرام

(مصراوي):

قالت هيئة الطب البيطري، إنه تم تحديد مكان القرود الهاربة في منطقة حدائق الأهرام وجار اصطيادها حاليًا.

وأوضح مصدر في إدارة الطب البيطري بالجيزة، أن القرود متواجدة في أحد العقارات في منطقة البوابة الأولى، مضيفًا أنه سيتم اصطيادها من خلال فرق حديقة الحيوان التي تتولى الأمر هناك.

وأشارت المحافظة، إلى أنه تم تشكيل فريق عمل من الطب البيطري وحديقة الحيوانات بالجيزة، لتولي مهمة البحث عن القرود.

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