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"طب بيطري الجيزة": حددنا مكان القرود الهاربة في حدائق الأهرام

09:22 م الإثنين 16 أغسطس 2021
"طب بيطري الجيزة": حددنا مكان القرود الهاربة في حدائق الأهرام

قرد ارشيفية

(مصراوي):

قالت هيئة الطب البيطري، إنه تم تحديد مكان القرود الهاربة في منطقة حدائق الأهرام وجار اصطيادها حاليًا.

وأوضح مصدر في إدارة الطب البيطري بالجيزة، أن القرود متواجدة في أحد العقارات في منطقة البوابة الأولى، مضيفًا أنه سيتم اصطيادها من خلال فرق حديقة الحيوان التي تتولى الأمر هناك.

وأشارت المحافظة، إلى أنه تم تشكيل فريق عمل من الطب البيطري وحديقة الحيوانات بالجيزة، لتولي مهمة البحث عن القرود.

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