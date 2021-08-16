"بيض ومية أكسجين".. هاني الناظر يحذر من وصفة طبية للشعر متداولة عبر "فيسبوك"- فيديو

(مصراوي):

قال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، إن العديد من الوصفات الطبية التي قد تؤدي لإصابات أو أمراض، منتشرة بشكل كبير عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، محذرًا من الانسياق وراء تلك الوصفات غير العلمية.

وأضاف في تصريحات للإعلامي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن أخر ضحايا تلك الوصفات كانت مريضة فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا، جاءت له تشكو تساقط شعرها بشكل كبير، موضحًا أنها قرأت وصفة طبية على "فيسبوك" لتقوية الشعر، عبارة عن خليط من البيض وماء الأكسجين وزيت الزيتون.

وأوضح الناظر، أن تلك الوصفة أدت لتساقط شعر الفتاة بشكل شبه كامل، محذرًا مرة أخرى من اتباع تلك الوصفات المؤذية.

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