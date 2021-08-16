Masrawy logo white

"بيض ومية أكسجين".. هاني الناظر يحذر من وصفة طبية للشعر متداولة عبر "فيسبوك"- فيديو

08:53 م الإثنين 16 أغسطس 2021
"بيض ومية أكسجين".. هاني الناظر يحذر من وصفة طبية للشعر متداولة عبر "فيسبوك"- فيديو

تعبيرية

(مصراوي):

قال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، إن العديد من الوصفات الطبية التي قد تؤدي لإصابات أو أمراض، منتشرة بشكل كبير عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، محذرًا من الانسياق وراء تلك الوصفات غير العلمية.

وأضاف في تصريحات للإعلامي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن أخر ضحايا تلك الوصفات كانت مريضة فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا، جاءت له تشكو تساقط شعرها بشكل كبير، موضحًا أنها قرأت وصفة طبية على "فيسبوك" لتقوية الشعر، عبارة عن خليط من البيض وماء الأكسجين وزيت الزيتون.

وأوضح الناظر، أن تلك الوصفة أدت لتساقط شعر الفتاة بشكل شبه كامل، محذرًا مرة أخرى من اتباع تلك الوصفات المؤذية.

الفيديو..

الشعر فيسبوك هاني الناظر الأمراض الجلدية الوصفات الطبية مواقع التواصل الاجتماعي

الخبر التالى:

الآثار تبحث تجهيز قاعة عرض متحف الحضارة تمهيدًا لافتتاحها

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
101

إصابات اليوم

4

وفيات اليوم

233

متعافون اليوم

285358

إجمالي الإصابات

234114

إجمالي الوفيات

234114

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| مصدر أمني ينهي حالة الجدل عن عقوبات قانون المرور الجديد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا