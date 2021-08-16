"الهجرة" تنظم زيارة لأبناء المصريين في الخارج إلى مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية (صور)

(مصراوي):

في إطار الزيارة التي نظمتها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لوفد من أبناء الجاليات المصرية بالخارج المشاركين في المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج، اصطحبت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الهجرة، الوفد وقاموا بجولة تفقدية في مسجد الفتاح العليم المصمم على التراث المعماري الإسلامي.

واستمعت وزيرة الهجرة والوفد إلى شرح واف عن طبيعة المسجد الذي يضم 21 قبة، حيث يبلغ قطر القبة الرئيسية 33 مترًا وارتفاعها 44 مترًا، كما توجد 4 قباب رئيسية أخرى على أركان المسجد، القبة الواحدة قطرها 11.75 متر وارتفاعها 29 مترًا، ويضم أيضًا 4 مآذن يعلوها هلال من النحاس بإجمالي ارتفاع 95 مترًا، ويتسع لـ17 ألف مصل، كما يتكون من طابقين الأرضي يتسع لـ6300 مصلي، والأول مصلى للسيدات يتسع لـ1200 مصلية، كما يحتوي على 74 ثريا بقطر ما بين 1.2 متر و15 متر، ويبلغ قطر الثريا الرئيسية 15 مترًا ووزنها 9 أطنان ومثبتة بـ76 نقطة تثبيت، بالإضافة 5 مداخل رئيسية للرجال، و2 للسيدات على الجوانب وهي مزودة بمصاعد كهربائية لتسهيل صعودهن.

وتتسع الساحة الخارجية للمسجد لـ9500 مصل، وهي مزينة بوحدات إضاءة من الطراز الإسلامي بحوالي 800 عامود، وتوجد أسفلها قاعة تضم مصلى يومي ومكانين للوضوء وقاعة لتحفيظ القرآن، و4 سلام كهربائية متحركة لكبار السن، ومكتبتان.

وأعرب أعضاء الوفد من الكيانات المصرية بالخارج عن انبهارهم بمسجد الفتاح العليم، واصفين إياه بأنه إنجاز مصري عظيم في فن العمارة الإسلامية ومن أكبر الصروح الدينية في أفريقيا.

وتأتي هذه الزيارة ضمن فعاليات المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج، الذي انطلق أمس الأحد بمشاركة نحو 400 مشارك، و33 كيانًا مصريًا بالخارج من 18 دولة حول العالم، في إطار جهود وزارة الهجرة للتواصل مع المصريين بالخارج، وإبراز دورهم في دعم الدولة وخطط الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يشار إلى أن المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج يستهدف لقاء ممثلي الكيانات والمصريين بالخارج والاستماع لمقترحاتهم وسبل تنفيذها، وهو الأمر الذي يأتي تزامنا مع الإنجازات التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف المجالات، وإعلان الرئيس انطلاق الجمهورية الجديدة، حيث تخصص هذه النسخة من المؤتمر لدعم رؤية القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة وإنجازاتها وكذلك المشاركة في المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة".