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​مجلس الوزراء: إطلاق الدفعة الثالثة من المرحلة الثالثة لمبادرة "دراجتك.. صحتك"

08:12 م الإثنين 16 أغسطس 2021
​مجلس الوزراء: إطلاق الدفعة الثالثة من المرحلة الثالثة لمبادرة "دراجتك.. صحتك"

الدكتور أشرف صبحى

كتب- محمد غايات:

قال مجلس الوزارء، إن وزارة الشباب والرياضة أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بإطلاق الدفعة الثالثة من المرحلة الثالثة الخاصة بمبادرة "دراجتك صحتك" تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وتتضمن الدفعة طرح إجمالي 3200 دراجة بواقع (2000 دراجة جبلي، و600 هجين، و400 دراجة للفتيات، و200 دراجة كهربائية).

تهدف المبادرة إلى تشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة من خلال ركوب الدراجات من خلال تقديم 4 أنواع من الدراجات بسعر أقل من سعر السوق بنسبة 30% على الأقل.

وأضاف بيان لرئاسة الوزراء، أنه تم إضافة الدراجة الخاصة بالفتيات، نظرًا لإقبال الفتيات والسيدات لاقتناء دراجة وزارة الشباب والرياضة خلال المراحل السابقة، كما تم إضافة عدد من الدراجات الكهربائية التي تساعد الراكب على قطع مسافات كبيرة بالدراجة بأقل مجهود من خلال الاعتماد على البطارية، ويقدم بنك مصر تسهيلات في السداد للراغبين في شراء الدراجة الكهربائية.

ويتم إتاحة الدراجات على "بوابة مصر للشباب والرياضة" بأسبقية الدفع من خلال شركة فوري، مع إمكانية شحن الدراجات لجميع أنحاء الجمهورية.

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وزارة الشباب والرياضة مبادرة دراجتك صحتك ركوب الدراجات مجلس الوزارء

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