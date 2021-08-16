رئيس حديقة الحيوان: مشكلة واحدة تؤخر اصطياد "قرود حدائق الأهرام"

كتب- محمد سامي:

أكد الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان، أن العمل ما زال جاريًا لاصطياد عدد من القرود تسللت إلى منطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، بعد الاستغاثات التي أطلقها الأهالي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال رجائي، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، المشكلة أن منطقة حدائق الأهرام، مليئة بالأشجار والشقق الخالية والفلل وغيرها من المعوقات التي تزيد من صعوبة اصطياد تلك القرود: "ما زلنا نواصل العمل للانتهاء من هذه القضية".

وكان الدكتور أشرف إسماعيل مدير، مديرية الطب البيطري بالجيزة، كشف أن فريقًا توجّه إلى حدائق الأهرام لاصطياد تلك القرود، مشيرًا إلى أنها من الحيوانات البرية وليست من اختصاص الطب البيطري، مشيرًا إلى أن حديقة الحيوان لها طرق معنية للتعامل واصطياد تلك القرود.

انتشرت استغاثات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من وجود نسانيس في منطقة حدائق الأهرام في الجيزة، فمنذ حوالي 3 أشهر لاحظ سكان المنطقة "نسناسين" يقفزان من شرفة إلى أخرى، ومن عمارة إلى التالية، وادعى الأهالي أنهما يقذفانهما بالحجارة أثناء وجودهم بالبلكونات، محذرين باقي السكان منهما، ونصحوهم بضرورة غلق الأبواب والنوافذ عند رؤيتهما، لعدم التعرض للأذى.

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