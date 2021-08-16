أول تعليق من الطب البيطري بشأن "قرود حدائق الأهرام"

كتب- محمد سامي:

علق الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، على صور وجود قرود في منطقة حدائق الأهرام، واستغاثات الأهالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أن فريق من حديقة الحيوانات توجه إلى حدائق الأهرام لاصطياد تلك القرود، مشيرًا إلى أن القرود من الحيوانات البرية وهي ليست من اختصاص الطب البيطري، مشيرًا إلى أن حديقة الحيوان لها طرق معنية للتعامل واصطيادها.

يذكر أنه انتشرت استغاثات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من وجود قرود في منطقة حدائق الأهرام في الجيزة.

منذ حوالي 3 أشهر لاحظ سكان المنطقة "قرديان" يقفزان من شرفة إلى أخرى ومن عمارة إلى التالية، وادعى الأهالي أنهما يقذفانهما بالحجارة أثناء وجودهم بالبلكونات، محذرين باقي السكان منهما، ونصحوهم بضرورة إغلاق الأبواب والنوافذ عند رؤيتهما، لعدم التعرض للأذى.