الزراعة: تطبيق منظومة الكارت الذكي لأول مرة في النوبارية
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كتب- أحمد مسعد:
أعلن الدكتور محمد عبدالعال، رئيس قطاع استصلاح الأراضي، تطبيق منظومة الكارت الذكي، اليوم الاثنين، لأول مرة في مديرية الزراعة بالنوبارية.
وعقد اجتماع في مديرية الزراعة في النوبارية، لتنفيذ خطة التدريب على الصلاحيات الجديدة لتسجيل الاستمارات مباشرة على التابلت من خلال التابلت الخاص بكل جمعية، بحضور المهندس أحمد تهامي، مندوب الشركة المنظمة "e-finance". لعمل الاستمارات المتبقبة، لتسهيل صرف الأسمدة في الموسم الشتوي بالكارت.
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