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البنتاجون يقرر إرسال 1000 جندي إضافي لأفغانستان للمساهمة بإجلاء الرعايا الأمريكيين

06:34 م الإثنين 16 أغسطس 2021
البنتاجون يقرر إرسال 1000 جندي إضافي لأفغانستان للمساهمة بإجلاء الرعايا الأمريكيين

البنتاجون

وكالات:

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أنها بصدد إرسال 1000 جندي إضافي إلى أفغانستان، بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، إرسال نحو 5 آلاف جندي إلى كابول، للمساهمة في إجلاء الرعايا والدبلوماسيين الأمريكيين، ليرتفع عدد الجنود الأمريكيين هناك إلى 6 آلاف.

وذكر مراسل صحيفة "بيزنس إنسايدر"، في تغريدة على "تويتر"، نقلا عن متحدث البنتاجون، جون كيربي، أن "الولايات المتحدة سترسل 1000 جندي إضافي إلى أفغانستان، ما يرفع إجمالي أرقام الانتشار الجديدة إلى 6000".

وكانت قررت الولايات المتحدة وبريطانيا إجلاء رعايا ودبلوماسيين من أفغانستان مع اقتراب حركة طالبان من العاصمة كابول التي ستنشر واشنطن آلاف الجنود في مطارها الدولي لهذا الهدف مؤكدة أن هذه الخطوة "ليست التزاما عسكريا جديدا" و"لا رسالة" إلى الحركة.

وأوضح بايدن أنه "نتيجة ذلك نزيد من تقليص وجودنا الدبلوماسي في كابول في ضوء التطورات الأمنية"، مشيرا إلى إجلاء جزء من الدبلوماسيين الأمريكيين "في الأسابيع المقبلة".

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